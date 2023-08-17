الهلال يعلن طرح تذاكر حفل نيمار في الرياض

أعلن نادي الهلال اليوم الخميس، طرح تذاكر حفل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والمقرر له في الرياض، بعد توقيع اللاعب الرسمي مع أزرق الرياض استعدادًا لبداية مبارياته مع الأزرق ولمواجهات الجولة الثانية .

الهلال يعلن طرح تذاكر حفل نيمار

وبدأ نادي الهلال بيع تذاكر حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار، والذي سيكون قبل مواجهة نادي الفيحاء المقبلة في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك يوم السبت المقبل.

ونشر نادي الهلال من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "تذاكر مباراة الهلال والفيحاء وحفل تقديم نيمار متوفرة للجميع، اشتري تذكرتك واحجز موقعك"، مشيرًا إلى ان الحفل سينطلق في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أسعار تذاكر حفل نيمار

طرح نادي الهلال تذاكر مباراة الفيحاء على خمس فئات بداية من 20 ريال مروراً بـ50 وصولًا لـ 65 و75 ريالاً، وتنتهي بـ 250 ريال.

تعاقد الهلال مع نيمار البالغ من العمر 31 عاما من باريس سان جيرمان، لمدة موسمين ليكون خامس صفقات الزعيم بعد التعاقد مع مواطنه مالكوم، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش، والسنغالي كاليدو كوليبالي.