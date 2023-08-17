دعوى قضائية تختم حكاية زواج بريتني سبيرز وسام أصغري|محاميها يكشف التفاصيل

تصدر اسم المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بعد إعلان انفصالها عن زوجها سام أصغري بعد زواج استمر 14 شهرًا، بحسب ما نشرت الصحافة الأميركية، والتي كشفت أن الثنائي لم ينسجما منذ فترة، وانتهى الأمر أخيرًا بعد خلاف كبير.

بريتني سبيرز وسام أصغري

انفصال بريتني سبيرز عن زوجها الإيراني

تقدم سام أصغري صاحب الـ 29 عامًا، بطلب الطلاق رسميًا من بريتني سبيرز وكشف عن الخبر لأول مرة موقع "TMZ"، والذي كشف أن هناك العديد من الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية، وانتشرت أقاويل تشير إلى أن بريتني قامت بخيانته، مشددا إلى انزعاجه عندما علم بالأمر وقرر الانفصال عنها على الرغم من علاقة الحب بينهما.

نفت بريتني سبيرز أخبار خيانتها لزوجها سام أصغر، وأكد مصدر مقرب من الطرفين أن المغنية الأمريكية ليست بحالة جيدة بعد الانفصال وأضاف "إنها مجروحة لأن الوضع يثير لها مشاعر قديمة هذا هو آخر شيء تحتاجه ، خاصة بعد انتقال أولادها إلى هاواي، القلق بشأن الحرائق هناك ، وما إلى ذلك".

بريتني سبيرز وسام أصغري

زوج بريتني سبيرز يهدد بفضح أسرارها

تداولت الصحف الأجنبية أخبار عن ابتزاز سام أصغري، لبريتني سبيرز وتهديدها بفضح معلومات محرجة وخاصة عنها في حال لم يحصل على تعويضات أكبر مما كان متفقًا عليه، ولكن نفى مصدر مقرب الشائعات التي تدور حول هذا الأمر وأكد أن محاميها لن يسمح لأحد بابتزازها.

وبحسب ما تم تداولة في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غادر سام منزلهما ويعيش الآن في منزل خاص به وليست إلا مسألة وقت فقط قبل أن يتقدم بطلب الطلاق رسميًا.

بريتني سبيرز وسام أصغري

علاقة حب بريتني سبيرز وسام أصغري

بدأت علاقة حب بريتني سبيرز وسام أصغري عام 2016 بعد أن ظهر في أحد أغانيها المصورة، وكان زواجهما خطوة هامة بالنسبة لسبيرز، حيث ساهم في إنهاء وصاية والدها التي امتدت لسنوات طويلة.

وتزوج الثنائي في 9 يونيو 2022، بمنزل ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، وقد شهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة مثل مادونا وباريس هيلتون وسيلينا غوميز.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتزوج فيها بريتني سبيرز، حيث كان لديها زواج قصير عام 2004 مع صديق طفولتها جيسون ألكسندر، ومن ثم زواج استمر لثلاث سنوات مع الراقص كيفن فيدرلاين، وكانت مشاكل نفسية عام 2008 هي ما دفعت لوضعها تحت وصاية والدها.