شاب يشنق نفسه داخل منزله في سمالوط بالمنيا

في واقعة هزت قلوب الألاف من أهالي قرية إطسا إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، استقيظ الأهالي على واقعة موجعة ومفجعة هزت مشاعر الجميع بالبكاء والإإستغراب بعدما قام أحد شاب القرية ويدعى رضا في الثلاثين من عمره ، بشنق نفسه داخل منزله .

وذلك دون أسباب جوهرية تستدعي الشنق ، الأمر الذي انتاب الجميع بحالة من الإستغراب والدهشة ، ليخيم الحزن علي أهالي القرية والقري المجاور، لوفاه خيره شبابها، وشيع المئات من اهالي القرية ، جثمان الشاب لمثواه الاخير بمقابر اسرته، لتتشح القرية بالسواد ليتم ايداعه بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي تحت اشراف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت اخطارا من مركز شرطة سمالوط ، يفيد بورود بلاغ من احد الاهالي بقرية اطسا البلد، بوفاة ابنهم داخل غرفته الخاصة وتظهر عليه علامات الإنتحار، وعلي الفور انتقلت قوة امنية لموقع البلاغ وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص ، تبين ان المتوفي يدعي " رضا. م. ك "، 37 عاما، مقيم بقرية اطسا، وبه علامات تفيد الانتحار بالشنق، وتم نقله لمشرحة مستشفي سمالوط العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وانتدبت النيابة لمركز ومدينة سمالوط ، مفتش صحة المركزوبالفحص والكشف ، تبين ان المتوفي قام بشنق نفسه داخل غرفته، واجرت مباحث المركز بشرق سمالوط ، تحقيقا واسعا وسماع اقوال اهليته واصدقائه، وتبين عدم وجود شبهه جنائية بالوفاة ، وانه قام بشنق نفسه لمروره بأزمه نفسية.