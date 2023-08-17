ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عدد من التوجيهات أهمها استمرار تنفيذ مبادرة " اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة " لجمع زكاة التمور وتخصيص ٥٠ ٪ من عائدها لاطلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل بكافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للانفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.

وكذلك اكد محافظ الوادي الجديد علي تخصيص مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار بكافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بالأماكن التالية ( الموقف القديم بحى المروة بجوار مصنع البلح- أمام الكمين القديم و أمام السكة الحديد بمنطقة البرامودى - حى السبط بجوار محطة الوطنية)

وضرورة إصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكذلك طرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها من أبناء المركز.

محافظ الوادي الجديد استمرار تنفيذ مبادرة "اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة"

محافظ الوادي الجديد استمرار تنفيذ مبادرة "اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة"

محافظ الوادي الجديد استمرار تنفيذ مبادرة "اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة"