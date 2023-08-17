مصر تشارك فى اجتماع الاقتصاد الرقمى ضمن أعمال G20

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى مدينة بنجالور الهندية فى زيارة تستغرق يومين للمشاركة فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التى تستضيفها الهند وذلك فى إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كدولة ضيف خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة فى اجتماعات مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسات الاجتماع الوزارى والتى تستهدف طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية. كما سيعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش فعاليات الاجتماع؛ عددا من المباحثات مع عدد من السادة الوزراء ومسئولى شركات متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

مجموعة عمل الاقتصاد الرقمى (DEWG) تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعى السياسات لتحقيق التحول الرقمى والنمو الاقتصادى؛ وتعد مجموعة العشرين G20 هى المنتدى الرئيسى للتعاون الاقتصادى الدولى. وتؤدى دورا هاما فى تشكيل وتعزيز الهيكل العالمى والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين فى الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.