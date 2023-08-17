أسماء جلال تعتمد موضة المكياج السموكي مع الظل اللامع

خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة وشاركة متابعيها بعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الانستجرام.



وتألقت أسماء جلال إطلالة كاجوال سمحت باستعراض قوامها الممشوق ووزنها المثالي دون جرأة، حيث ارتدت جمبسوت مجسم صمم من قماش الجينز ينتمي لصيحة الكب وتزينت ببعض الاكسسوارات الناعمة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة بذيل الحصان المرفوع، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء وتزينها بالايشادو اللبني اللامع لتواكب احدث صيحات التجميل لظلال الجفون في 2023، مع لون النود في الشفاه.





أسماء جلال



أسماء جلال (وُلدت في 22 مايو 1995) هي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني عام 2017. شاركت في عددٍ من الأعمال (مسلسلات وأفلام)، وهي حاصلة على بكالوريوس في الإعلام.