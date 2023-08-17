بيلاروسيا تتعهد بالرد الفوري على أي عدوان للغرب

حذَّر رئيس بيلاروسيا، "ألكسندر لوكاشينكو"، من أن بلاده سوف ترد فورًا على أي عدوان للغرب ليس فقط باستخدام السلاح النووي وإنما بكل ما لديها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

قال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو على "يوتيوب": "ستكون الضربة أمرًا غير مقبول، ونحن لا نخوض منافسة مع تلك الدول، بولندا وليتوانيا ولاتفيا - حلف الناتو يقف وراءهم، بالطبع نحن نتفهم بأنه لا يمكن إجراء مقارنة بين موازين تلك القوى، ولكننا سنوجه لهم ضربة غير مقبولة، وسيتلقون ضررًا وخسائر، هذا ما يقوم عليه مفهومنا الأمني​​.

النزاع الجاري في أوكرانيا:

في سياق متصل، أعرب لوكاشينكو عن أنه كان من الممكن تفادي النزاع الجاري في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه "حتى اللحظة من الممكن إيقافه".

أضاف: "إنه أمر ضروري وممكن (وكان من الممكن تفاديه) في أي لحظة، كما يمكن حاليًّا إيقافه".

تابع رئيس بيلاروس أن مينسك لن تشارك دخل في الأعمال القتالية الدائرة في أوكرانيا في حال لم يعبر الأوكرانيون الحدود البيلاروسية، "لكننا سنساعد روسيا على الدوام". مؤكدًا أن "روسيا حليف لبيلاروس".

قال للصحفية الأوكرانية: "55 دولة تساعدكم، لكن بجانب روسيا تقف وبشكل علني، فقط بيلاروس".

وفي أواخر مايو الماضي، أعلن الرئيس لوكاشينكو، بدء نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى أراضي بيلاروس.

كما وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.