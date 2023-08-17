ركين سعد تتمرد على الواقع في "سفاح الجيزة"

تنتظر الفنانة ركين سعد، موعد طرح مسلسلها الجديد “سفاح الجيزة”، والذي مقرر أن يعرض يوم 25 أغسطس الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

قالت الفنانة ركين سعد، أن العمل شدّها منذ القراءة الأولى فهو شيّق وعاطفي ومليء بالمفاجآت، وتضيف: "تعاطفتُ مع الشخصية التي أقدمها، وأعجبتني حكاية المسلسل التي تبدو مختلفة عن المألوف ومليئة بالغموض".

ركين سعد تتحدث عن شخصيتها في سفاح الجيزة

وتحدثت "ركين" عن الشخصية التي تقدمها، قائلة: "ألعب دور زينة وهي فتاة موهوبة تحمل حلماً كبيراً وتتمرّد على الواقع لتحقيق ذلك الحلم، ولكن الظروف تعاندها مما يحوّل حلمها إلى كابوس.

ركين سعد

وأضافت:" أتوقع أن يتعاطف المشاهدون مع زينة فهي مزيج ما بين الضحية والجلاّد، فليس هناك من أبيض وأسود في شخصية زينة، إذ أنها مليئة بالتحوّلات والانعطافات".

تطرقت “ركين” إلى ورشات العمل التحضيرية التي جمعتها بكل من أحمد فهمي والمخرج هادي الباجوري والتي توقّفوا خلالها مطوّلاً عند طبيعة الشخصية وخلفيتها الاجتماعية وأبعادها السلوكية وتعليمها وطريقة كلامها إلى جانب المبررات الدرامية لكل ما تقوم به من أفعال، وإحساسها الدائم بأنها موجودة في وسط لا تنتمي إليه".

ركين سعد وأحمد فهمي

تفاصيل مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

يضم مسلسل “سفاح الجيزة” مجموعة من النجوم، وهم:"أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

معلومات عن ركين سعد

ممثلة أردنية، بدأت التمثيل في عمر 10 سنوات على المسرح عندما كانت طالبة في مركز الفنون الأدائية، وعلى مسرح المدرسة.

ركين سعد

حصلت على شهادة البكالوريوس بالدراما من جامعة اكستر البريطانية، وشاركت بالعديد من ورشات العمل وكورسات التمثيل في السينما والتلفزيون في مونتريال.

وبعد الجامعة عادت إلى عمّان، وكانت أول مشاركة لها في تجربة تمثيل في التلفزيون من خلال مسلسل (بوابة القدس) بعد أن تم ترشيحها من قبل المخرج ألبير حداد، ومن هناك انطلقت بالتعرف على علاقات في الوسط الفني.