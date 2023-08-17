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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يرحب بقرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين إلى سفارة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

 

رحب البرلمان العربي بقرار جمهورية فنزويلا البوليفارية، رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة، مؤكداً على موقف فنزويلا الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

واعتبر البرلمان العربي هذا القرار، ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين عام 2009م، واستمرار الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومساهمة في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات لسلطة الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة تعطي مؤشرات مهمة على توجهات وتغيرات دول العالم ومواقف المجتمع الدولي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ودعا البرلمان العربي دول العالم المختلفة إلى اتخاذ خطوات مماثلة دعماً ووقوفاً بجانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
 

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