عاجل
ارتدوا الكمامة فورًا.. خبراء الصحة يدقون ناقوس الخطر بسبب متحور إيريس الجديد النساء كلمة السر لعلاج مرض وراثي في الدم.. اكتشاف ثوري يقلب الموازين لقاء الرئيس السيسي بشيوخ مطروح تاريخي ونقطة تحول كبيرة (فيديو)
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مباحث المصنفات تضبط مالك مطبعة بالجيزة.. انتهك الحقوق المادية والأدبية

المضبوطات
المضبوطات

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

txt

القومي للمرأة يشارك بورشة عمل الاتجاهات القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية

txt

ندوة تثقيفية بجامعة المنصورة عن حقوق الملكية الفكرية الإبداع والتشريع

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (18000 نسخة من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون).

 

اعترافات المتهم 

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المضبوطات 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

مواد متعلقة

تعرف على مجهودات مباحث المصنفات خلال حملة

قطاع الدارسات العليا والبحوث يعرف حقوق الملكية الفكرية لجامعة كفر الشيخ

المصنفات تضبط مدير شركة للإنتاج الفنى يعمل من دون ترخيص

891 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات