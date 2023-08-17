مباحث المصنفات تضبط مالك مطبعة بالجيزة.. انتهك الحقوق المادية والأدبية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (18000 نسخة من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون).

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المضبوطات

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.