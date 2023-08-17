مينسك تتلقى الدُفعة الأولى من المروحيات القتالية الروسية "Mi-35"

أعلنت "وزارة الدفاع البيلاروسية،" أن قواتها الجوية تسلمت أول دُفعة من المروحيات القتالية الروسية "Mi-35"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وجاء في بيان وزارة الدفاع البيلاروسية: "أجرى طيارو القوات المسلحة الجوية البيلاروسية، أولى رحلاتهم بالمروحيات القتالية "Mi-35" من روسيا التي قدمتها لبيلاروس".

خطة بناء وتطوير القوات المسلحة البيلاروسية

وشددت الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار خطة بناء وتطوير القوات المسلحة البيلاروسية والتطوير العسكري التقني مع روسيا.

وفي أوائل يونيو، بدأت الأسلحة النووية الروسية في الانتقال إلى بيلاروس. حيث أشار رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو إلى أن نشر الرؤوس الحربية على أراضي الجمهورية مرتبط حصريا بقضايا الدفاع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أنه بناء على طلب الجانب البيلاروسي، ستنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في أراضيها، تماما كما تفعل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها.

من ناحية أخرى، أكد دبلوماسي روسي رفيع أنه لا يمكن الحديث عن سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من بيلاروس إلا بعد تخلي واشنطن وحلفائها عن نهجهم المدمر وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا.

وقال أليكسي بوليشوك، مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "جاء نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي بيلاروس ردا على السياسات النووية طويلة المدى المزعزعة للاستقرار التي يعتمدها حلف الناتو وواشنطن، والتغيرات الجوهرية التي حدثت مؤخرا في المجالات الأساسية للأمن الأوروبي".