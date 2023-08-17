استمرار العمل بالأوكازيون الصيفى بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، مشاركة 23 محلًّا في الأوكازيون الصيفي والذى بدأ يوم 7 أغسطس الجارى، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.



أضافت مديرية التموين، أن العمل بموسم الأوكازيون الصيفي يأتي حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخصوصًا محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، لافتة إلى أنه حال قيام أحد التجار بكتابة نسبة خصم وهمية يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة المختصة.



في سياق متصل استمرت مديرية التموين في تكثيف الحملات اليومية على المحلات العامة والأسواق والمخابز البلدية وتم المرور علي موزعي السجائر بمدن المحافظة والمرور علي محطات الوقود، وأسفر المرور عن تحرير عدد ٢١ محضرًا بمدينة الغردقة وعدد ١ محضر بمدينة رأس غارب.

قامت إدارة تموين مرسي علم بضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر بعدد ٢٩٩٨٣ علبة سجائر مختلفة الأنواع.

أيضًا ضبطت إدارة الغردقة عدد ٨٤٥ علبة سجائر مجهولة المصدر وإدارة الرقابة التجارية بضبط عدد ٥٧٣٠ علبة سجائر تم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء.

الغردقة

الغردقة