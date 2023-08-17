إسبانيا.. حرائق غابات في جزيرة تينيريفي تتسبب في إجلاء الآلاف

اندلعت حرائق الغابات في متنزه جبلي في جزيرة تينيريفي أكبر مدن جزر الكناري الإسبانية، وأصبحت خارج نطاق السيطرة، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 3800 شخص، فيما بذلت فرق الإطفاء، اليوم الخميس، جهودا مضنية لاحتواء الحرائق.

وتوسع نطاق الحريق ليمتد على نحو 31 كيلومترا بمنطقة غابات جافة تغطي كلا من جوانب أودية منحدرة قرب جبل تيده البركاني، وهو أعلى قمة جبلية في إسبانيا، مما صعب الوصول إلى المنطقة وملأت سحب الدخان والرماد معظم أجزاء الجزيرة.

وأتى الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء في جزيرة تينيريفي، على 6425 فدانًا من الأرض.

وقال فرناندو كلافيخو، حاكم المنطقة في مؤتمر صحفي: «كانت الليلة عصيبة للغاية.. هذا أكثر الحرائق تعقيدًا تشهده جزر الكناري خلال الأربعين عامًا الماضية».

وذكر بيدرو مارتينيز، رئيس خدمات الطوارئ في تينيريفي، أن الحريق انتشر شمالًا باتجاه وادٍ به مواقع تخييم عدة.

ونشرت السلطات في تينيريفي، 17 طائرة و350 من فرق الإطفاء وقوات عسكرية. ووصل عدد إضافي من طائرات رش المياه من البر الرئيس.

وأمس الأربعاء، أمرت السلطات الإسبانية، بإخلاء أربع قرى بجزر الكناري، إثر اشتعال حريق غابات بحديقة طبيعية قرب بركان جبل "تيد".

واندلع الحريق في منطقة غابات في وديان شديدة الانحدار في الجزء الشمالي الشرقي من "تينيريفي"، ما جعل مهمة رجال الإطفاء أكثر صعوبة، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتعرضت جزر الكناري مؤخرا لموجة حارة تسببت في جفاف بعض المناطق، الأمر الذي يرفع مخاطر اندلاع حرائق الغابات.

وأمس الأربعاء، قال رئيس الحكومة الإقليمية فرناندو كلافيو في مؤتمر صحفي في تينيريفي، "الحريق خرج عن السيطرة والسيناريو ليس إيجابياً".

وأضاف "هدفنا هو منعه من الامتداد أكثر. لقد كان يوماً بالغ الصعوبة".

ولفت كلافيو إلى أن نحو 250 رجل إطفاء تدعمهم 13 طائرة ومروحية، بينها ثلاث أرسلت من البر الرئيسي لإسبانيا، يعملون على احتواء الحرائق في منطقة يصعب الوصول إليها.

وأشار إلى أن النيران أتت حتى الآن على نحو 1800 هكتار. وأخلت السلطات قرى أراتي وتشيفيسايا وميديا مونتانا وأيافونا ولاس لاغونيتاس، الأربعاء، في إجراء احترازي بسبب الدخان الكثيف. وقطعت السلطات المحلية الطرق المؤدية إلى الجبال في الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة.

وقال رئيس جهاز الحماية المدنية في الأرخبيل مونتسيرات رومان "نطلب من السكان التقيّد بكل هذه الإجراءات". وتأتي حرائق الغابات في تينيريفي بعد أن تعرضت جزر الكناري لموجة حر أدت إلى إصابة العديد من المناطق بالجفاف، ما زاد من خطر اندلاعها. ويعتبر العلماء أن التغير المناخي وراء موجات الحر التي تضرب العالم. ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر مع مرور الوقت، من المتوقع أن تصبح موجات الحر أكثر تواتراً وشدة وانعكاساتها أوسع نطاقاً.

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