عشرات الأسرى الفلسطينيين يضربون عن الطعام احتجاجًا على إجراءات الاحتلال

يتجهز عشرات الأسرى الفلسطينيين لخوض إضراب عن الطعام، ردا على هجمة إدارة سجون الاحتلال وآخرها سلسلة الاقتحامات التي طالت مؤخرًا وحتى صباح اليوم، عدة أقسام للمعتقلين، حسب ما أفادت مؤسستان معنيتان بشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الخميس.

وأشارت المؤسستان، وهما هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك صدر عنهما إلى أحدث الاعتداءات التي طالب قسمي 3، و4، وقبلهما قسم 26 في سجن النقب، إضافة إلى عمليات النقل الفردية التي طالت عددًا من كوادر الحركة الأسيرة في سجن ريمون الإسرائيلي.

وأكد البيان المشترك، إضراب 75 أسيرًا عن الطعام ممن جرى نقلهم من سجن النقب إلى سجن نفحة، رفضا لعملية القمع التي تعرضوا لها.

وأوضح البيان: «أن هذا التصعيد جاء تزامنًا مع زيارة الوزير الفاشي بن غفير، الذي يواصل تهديداته للأسرى، والمس بمصيرهم، وسلب ما تبقى لهم من حقوق».

بدورها، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، عدم الرضوخ لإجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت في خط المواجهة الأول، وستتصدى لعدوانها على الأسرى.

وقالت اللجنة في بيان: «إنه بالتزامن مع استمرار عمليات القتل والقمع والاجتياحات واعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا وأرضنا، يحاول المتطرف إيتمار بن غفير وأدواته من ضباط إدارة السجون اللعب بالنار، وفرض إجراءات قمعية جديدة من خلال عمليات المداهمة والعزل، والتنكيل والاستفزازات، ونقل قيادات الحركة الأسيرة، والجولات الاستفزازية لـبن غفير على السجون».

وأضافت أن: «كل فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدة في خندق واحد في مواجهة العدوان، وستسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى».

وفي وقت سابق من اليوم، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي والبرلمانات والاتحادات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد لحالات القمع والانتهاكات والقتل البطيء التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



بنود اتفاقية جنيف

وأشار المجلس - في بيان صحفي - إلى ما يتعرض له الأسرى في سجن النقب الصحراوي من قمع الاحتلال ووزير الأمن الداخلي بن جفير، وانتهاكه وتباهيه بشكل علني بإصدار تعليماته المنتهكة لبنود اتفاقية جنيف التي تحمي الأسرى الفلسطينيين من البطش في سجون الاحتلال، وتضمن لهم حياة إنسانية دون انتهاك للكرامة أو ممارسة العنف الجسدي.

وأكد المجلس أن الأسرى الفلسطينيين خط أحمر والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وسيكون له تبعات خطيرة.. مشددا على أنه لن يتم السماح بالاستفراد بالأسرى الأبطال (رأس الحربة المتقدم) في مقاومة الاحتلال وسياسة الأبرتهايد.

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