ننشر أسماء ضحايا البحث عن الذهب بطريق "قفط - القصير" بقنا

حصلت "الوفد" على أسماء أصحاب الـ3 جثث التى عثرت عليهم الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، بالقرب من الكيلو 75 على طريق قفط القصير بنطاق محافظة قنا.

وجاءت أسمائهم كالتالي:

مصطفي محمد الضبع 16 سنة، ومناع محمد الضبع 14 سنة، وعبدالواحد عمر الضبع 14 سنة، جميعهم من سوهاج.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت فى التحريات الأولية، أن الجثامين تعود لثلاثة أشخاص يطلق عليهم دهابه ضلوا طريقهم خلال رحلتهم فى البحث عن الذهب بتلك المنطقة، وتعرضهم للعطش ما أدى لوفاتهم .

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى قنا العام.