وان فاينانس: نستهدف الحصول على 800 مليون جنيه تمويلات والوصول إلى 10 آلاف عميل (حوار)

تقدم شركة وان فاينانس التي تأسست في عام 2022 كمنصة متكاملة لتقديم التمويل الاستهلاكي وتلبية احتياجات المستهلك المصري، كتجربة مبتكرة لخدمات ما بعد الدفع.

كشف حازم مدني العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة وان فاينانس تفاصيل الخطة المستقبلية للشركة وحجم التمويلات المستهدفة.

حجم التمويلات المستهدفة للشركة خلال 2023 وكم عدد العملاء والخطة المستقبلية لعام 2024؟

تجاوز عدد عملاءنا إلى الآن 5000 وذلك خلال فترة قصيرة بالمقارنة مع حجم المساهمة بالسوق وحصتنا بها. ونجحت وان فايننس في زيادة رأس المال من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيها خلال عام واحد فقط، حيث تستهدف الشركة بنهاية العام الجاري حجم تمويلات 1.5 مليار جنيه، والوصول إلى 10 آلاف عميل.

ولقد بلغ حجم التمويل الاستهلاكي المقدم نحو 15 مليار جنيه ومن المتوقع أن يزيد ليصل إلى 50 مليار جنيه في عام 2026، وتستهدف شركة "وان فاينانس" حصة سوقية تبلغ 12%، في إطار رؤيتها لعام 2026، من خلال التواجد فى 90 نقطة بيع؛ من بينها 16 فرعًا منفصلًا خلال عام 2023، في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا.

هل هناك نية لعمل أى عمليات توريق خلال العام الجاري؟

نعم، ندرس في وان فاينانس حالياً إمكانية طرح عمليات توريق بنهاية العام الجاري، لتقديم مزيد من عمليات التمويل المتنوعة بما في ذلك السلع والخدمات الاستهلاكية، وقروض السيارات، ورسوم التعليم، وتشطيب المنازل وغيرها من القطاعات الحيوية للمستهلك المصري بما يلبي احتياجات العملاء.

ما الجديد فى المباحثات مع البنوك للحصول على خطوط ائتمانية وإلى أين انتهت تلك المباحثات؟

تمكنا من الحصول علي تمويلات تُقدر بـ 950 مليون جنيه مصري من عدة بنوك ونسعى حالياً للحصول على 800 مليون جنيه تمويلات إضافية خلال الفترة المقبلة، للمساعدة في تحقيق خطتنا الطموحة للتوسع داخل السوق المصرية.

يقد نموذج عمل وان فاينانس إمكانيات بلا حدود بما في ذلك موافقة فورية، شراكات مؤسسية متنوعة، منتجات تمويلية لا محدودة، أعلى حد ائتماني يصل إلى 6 مليون جنيه، فترات سداد تصل إلى 84 شهر، وتقييم يناسب إمكانيات المستهلك.