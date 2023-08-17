معسكر مغربي للمصري قبل الموسم الجديد

واصل المصري البورسعيدي مسلسل تدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل بعدما حسم صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي بجانب أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك.

وتعاقد المصري بشكل رسمي مع 5 صفقات لتدعيم صفوفه بعد ضم عيد وباهر بعدما حسم الفريق البورسعيدي التعاقد مع سمير فكري جناح الداخلية وميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد الشامي مهاجم الإسماعيلي.

ومن المنتظر أن يعلن المصري خلال الساعات القادمة عن صفقتين جديدتين في إطار تدعيم الفريق وهما أحمد أيمن منصور مدافع الزمالك الذي تعثرت إجراءات قيده ويوسف الجوهري صانع ألعاب المقاولون العرب.

علي ماهر يجتمع باللاعبين

في المقابل ، اجتمع علي ماهر المدير الفني بلاعبي الفريق على هامش معسكر الإعداد الحالي في بورسعيد ، وأكد للاعبيه أنه لا مجال للتهاون أو التكاسل في فترة الإعداد التي ستشهد تدريبات صباحية ومسائية على شاطئ البحر قبل وتنفيذ وحدات تدريبية بدنية وفنية مكثفة وستكون بشكل تدريجى ثم مرحلة النواحى الخططية.

ويخوض الفريق البورسعيدي معسكراً خارجياً في المغرب خلال الفترة القادمة تشهد عدداً من المباريات الودية مع أندية مغربية متدرجة المستوى.

قائمة المصري في المعسكر

ويضم معسكر الفريق 26 لاعباً هم محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاتة وأحمد ياسر لحراسة المرمى وأحمد عماد وإسلام أبو سليمة وأحمد عيد وباهر المحمدي وكريم العراقى وعماد بوبكر وعمرو موسى وحسين السيد ومحمد دبش وعمرو سعداوى للدفاع وحسن على وإيزى إميكا وإسلام عطية وإلياس الجلاصى وعمرو المرسى وحسام جريشة وزياد فرج وميدو جابر وسمير فكرى للوسط وفرانك إيتوجا ومروان حمدى ومحمد الشامى للهجوم.