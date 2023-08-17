المغرب يعلن السيطرة بالكامل على حريق غابة مغراوة بعد 6 أيام

بعد ستة أيام من الجهود المكثفة لإخماد حريق غابة مغراوة بالمغرب، أعلن مراد الصفدي، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أنه تمت السيطرة بالكامل على الحريق، الذي اندلع الجمعة الماضية، ملتهما 790 هكتارا من الغابات.

وقال الصفدي، إن هذا الحريق، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضي، اجتاح 790 هكتارا من الغابات في مغراوة، الواقعة في المنطقة المعروفة باسم جامع بوعلي وبولبيب.

وتمت السيطرة على حريق غابة مغراوة بالكامل بفضل جهود فرق الوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية والقوات المساعدة، بدعم من وحدات القوات المسلحة الملكية.

وبفضل التعبئة الشاملة لمختلف فرق التدخل، والتي كانت مدعومة بطائرات “كنادير” التابعة للقوات المسلحة الملكية، لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو في ممتلكات السكان.

وتعبأت السلطات المحلية، مدعومة بالدرك الملكي والوقاية لمدنية والقوات المساعدة، وكذا جماعة مغراوة، لإجلاء قاطني 50 مسكنا بثلاثة دواوير تابع ة لجماعة مغراوة.

وقد تم إيواء أزيد من 100 شخص من قاطني هذه الدواوير الثلاثة، القريبة من م حيط النيران، بمؤسسات الاستقبال الموجودة بمركز الجماعة.

وقد عاد جميع السكان، الذين تم إجلاؤهم من مناطق الخطر وإيواؤهم من قبل السلطات المحلية في مباني الاستقبال في وسط بلدية مغراوة خلال الأيام الأولى من الحريق، إلى منازلهم.

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

وفي وقت سابق، تجاوزت الحرارة في المغرب لأول مرة في تاريخها عتبة 50 درجة مئوية وفقما ذكرت وزارة التجهيز والماء.

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن "الحالة الجوية العامة خلال الأسبوع الجاري، تميزت بموجة حر شديدة بمعظم أرجاء المملكة مع تسجيل درجات حرارة قصوى مطلقة".

وأوضح البيان أن هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة (الشركي) "يعزى إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيت تجاوز المعدل الشهري بـ 5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12 أغسطس الجاري واللذان يعتبران اليومين الأكثر حرا حيت سجلت فيهما درجات حرارة قياسية تجاوزت الحرارة القصوى الشهرية بجنوب ووسط البلاد".

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