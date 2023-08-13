المغرب.. السلطات تكافح ألسنة اللهب التي تدمر الغطاء الحرجي

رجال الإطفاء وطواقم الطوارئ يستجيبون لحريق غابات على مشارف طنجة اندلع، في وقت متأخر، في غابة الرميلات بدولة المغرب.

امتد الحريق نحو المنازل في شمال غرب طنجة .

يتم استخدام طائرات Canadair CL-415 لإخماد الحرائق، كما تم استدعاء عدد من رجال الإطفاء والقوات المساعدة ووكلاء السلطة في الميدان.

يحاول المتطوعون أيضا مساعدة الخبراء الذين تم نشرهم.

ولا تزال ظروف اندلاع الحريق غير معروفة في وقت تشير فيه التقارير إلى أن موسم الصيف الحالي سيشهد موجة غير عادية من الحرائق بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

"تغطي غابة الرميلات 300 هكتار، واندلع الحريق قبل ثلاثة أيام، مما أثر على ما بين 20 و 25 هكتارا. وبفضل هذا التدخل السريع، تم تجنب الأسوأ"، يقول سعود عبد المالك، عضو مرصد حماية البيئة.

"حريق هذا العام على جانب الجبل المواجه للبحر ، لذا فإن الرياح التي تهب من البحر وأعلى الجبل تشكل دائرة. هذا الحريق خطير لأنه يزيد من قوة النار، وهو عكس ما حدث في السنوات السابقة، عندما كان الحريق بعيدا قليلا عن البحر".

حدد مركز المياه والغابات في المغرب (ANEF) خطرا شديدا (المستوى الأحمر) لحرائق الغابات في العديد من الأقاليم المغربية ، ومخاطر عالية (المستوى البرتقالي) ومتوسطة (المستوى الأصفر) لمناطق أخرى.

وخصصت المملكة الواقعة في شمال أفريقيا مؤخرا 22 مليون دولار للوقاية من حرائق الغابات والسيطرة عليها.



