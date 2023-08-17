ميشيل فاضل يكشف عن جديدة مع كاظم الساهر

استضافت الاذاعية زهرة رامي، في حلقة خاصة على راديو إنرجي ٩٢.١ من الساحل الشمالي الموسيقار اللبناني ميشيل فاضل للحديث عن أجدد أعماله المقبلة.

وكشف فاضل في حديثه عن طريقته في أي عمل جديد قائلا: "بأعمل كل حاجة بحب اللي بحبه بشتغله فورا، دائما ما كنت أوجه الشكر لوالدي ولكن الآن أود التوجه بالشكر لوالدتي على دعمها و تشجيعها لي دائمًا".

وبسؤال فاضل عن الفرق بين الجمهور المصري واللبناني، قال: "الجمهور المصري مثله مثل اللبناني محب للحياة ويعرف كيف يستمتع بها”، وتابع: "أقول إن الحياة قصيرة بشكل كبير وبعد أزمة كورونا قررت عدم تأجيل أي شيء يجعلني أشعر به بالسعادة".

وعن أعماله القادمة، قال الموسيقار ميشيل فاضل خلال تواجده في الساحل الشمالي لإحياء عدد من الحفلات داخل مطعمه الخاص: "بحضر البوم موسيقي جديد خاص فقط بالبيانو أي سيكون هو بطل القصة".

وتابع: " تواصلت مع كاظم الساهر في إحدى المرات عارضاً عليه فكرتي بعزف موسيقى من تأليفه؛ فأبدى سريعاً موافقته، وبعد نحو 20 دقيقة اتصل بي يخبرني بأنه أعدَّ لحنين وتم تكملة باقي المعزوفات"، وأضاف: "سأجمع هذه المعزوفات في (ميني ألبوم) أصدره قريباً".