انفصال بريتني سبيرز وزوجها سام أصغري

كشفت المطربة الأمريكية بريتني سبيرز انفصالها عن زوجها سام أصغري بعد زواج قصير دام لمدة عام واحد وسط مزاعم بأن السبب تورط بريتني في خيانة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فضل زوج المطربة البالغة من العمر 41 عامًا الانفصال بعد "جدال ضخم" على خلفية شائعات أثيرت أن بريتني خانت الممثل وسام، البالغ من العمر 29 عامًا، عقب أشهر قليلة من وضع مولودهما الأول.

وكان الثنائي تزوجا في يونيو 2022 تتويجًا لعلاقة عاطفية بدأت في عام 2016، وقال مصدر لموقع TMZ "إنها مسألة وقت فقط قبل أن يرفع سام دعوى الطلاق".

وكانت بريتني تعاني مؤخرًا من اضطرابات نفسية حيث اعتادت نشر مقاطع فيديو لها تؤدي خلالها رقصات غريبة على أغانيها القديمة وآخر فييو لها تتضمن كلمات من أغنيتها المثيرة للجدل ، "أريد أن أكون مثل حيوان".

بينما كانت أخر منشورات أصغري تعود إلى يونيو الماضي وخلالها شارك سلسلة من المنشورات المحببة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لزواج الزوجين ووصف بريتني بأنه "النصف الأفضل"، كما شارك في مونتاج يوم زفافهما في 9 يونيو 2022 ، واصفًا النجمة بـ "امرأة أحلامي".

وأقيم حفل زفاف سام وبريتني في يونيو 2022 في منزل النجم في ثاوزاند أوكس.