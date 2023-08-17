محافظ أسيوط يستعرض نشاطات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على التزامه بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة. وفي هذا السياق، شدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في ترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل فعال.

جرى لقاء مثمر بين المحاسب ايهاب عبدالحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حيث تم مناقشة دور جهاز تنمية المشروعات في دعم التكتلات الاقتصادية بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". كما تم استعراض الخطة الموضوعة للجهاز والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مناقشة الأنشطة التي سيتم تنفيذها في المستقبل.

أكدت السلطات المحلية على أهمية تنفيذ الخطة الموضوعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في أسيوط. تم تنفيذ العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية، وتشمل توفير خدمات مالية مثل القروض والمنح للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير خدمات غير المالية مثل التدريب والإرشاد.

أشار محافظ أسيوط إلى أهمية تشجيع ريادة الأعمال ودعم صغار المستثمرين والشباب في تطوير وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وبهدف خلق فرص عمل حقيقية وتحسين الدخول والمستوى الاجتماعي للأسر، تعتزم السلطات المحلية تنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض وتسويق منتجات هذه المشروعات. هذا سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاج ورفع مستوى الدخول في المدينة.

يأتي التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة. يعكس ذلك التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان في مختلف القطاعات، سواء كانت مالية أو غير مالية.

بهذه الخطوات والجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية، يستمر محافظ أسيوط في التأكيد على أهمية دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال في المنطقة.