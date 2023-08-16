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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدعو ألمانيا للتخلي عن الطابع غير الودي في العلاقات الثنائية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، ألمانيا إلى التخلي عن "الروسوفوبيا المتهورة"، مشيرة إلى طابع المواجهة غير الودي لأعمال الجانب الألماني في مختلف مجالات العلاقات الثنائية.

 

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وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن ذلك جاء خلال تقديم السفير الألماني الجديد لدى موسكو ألكسندر لامبسدورف لأوراق اعتماده إلى مدير دائرة المراسم الحكومية بوزارة الخارجية الروسية، حيث تمت الإشارة إلى خطورة الدعم المتهور لنظام كييف من جانب السلطات الألمانية وضخها بالسلاح الألماني.

وقالت الخارجية الروسية إنه "في المستقبل سيبني الجانب الروسي علاقاته مع ألمانيا اعتمادا على مصالحه الوطنية الخاصة، واستعداد ألمانيا لأخذها بعين الاعتبار".

يُذكر أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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