4 خضراوات ممنوع أكلها نيئة من دون طهي.. تسبب تسمم وتلف الكبد

حذرت طبيبة تغذية هندية أنه على الرغم من أن طهي الخضراوات، قد يُفقدها الكثير من عناصرها الغذائية، إلا أن تناول بعضها نيئًا من دون طهي، يجعلها موطنًا للطفيليات والبكتيريا والسموم والمواد التي قد تلحق الضرر بالصحة العامة، مثل الإشريكية القولونية أو حتى الديدان الشريطية وبيض الدودة الشريطية.

خضراوات ممنوع تناولها نيئة من دون طهي:

وفقا لما نشره موقع "hindustantimes"، شددت طبيبة التغذية، على أنه لا يهم طرق الطهي التي تستخدمها سواء كانت السلق، أوالبخار، ولكن من المهم طهي الأطعمة قبل تناولها، فيما حذرت من أن دخول هذه البكتيريا إلى الأمعاء ومجرى الدم، أو حتى وصولها إلى الدماغ، قد يسبب أمراضًا خطيرة مثل داء الكيسات المذنبة، والنوبات، والصداع، وتلف الكبد.

بحسب نصائح الطبيبة، نستعرض إليك فيما يلي قائمة بالأطعمة الممنوع تناولها نيئة من دون طهي:

خضراوات ممنوع تناولها نيئة من دون طهي

1- السبانخ:

يجب غسلها في الماء الساخن قبل استخدامها في نظامك الغذائي، لأنها مرتبطة بمستوى أكسالات مرتفع، الذي يقل عند سلقها.

2- الكرنب:

يشتهر الكرنب بإيواء الديدان الشريطية وبيض الدودة الشريطية، وهو أمر غير مرئي بالعين المجردة، لأن بعض هذه الديدان قد ينجو من المبيدات الحشرية، لذا يجب غسل الكرنب بالماء الساخن ثم اطهيه جيدًا قبل تناوله.

3- الفلفل:

يجب إزالة التاج، وبذور الفليفلة وغسلها تحت الماء الساخن، لأن البذور قد تكون أيضًا موطنًا لبيض الدودة الشريطية، التي تعيش داخل الفلفل.

4- الباذنجان:

بذور الباذنجان موطن لبيض الدودة الشريطية مرة أخرى، لذا يجب طبخه جيدًا لقتل هذه الطفيليات والديدان الشريطية وبيض الدودة الشريطية من دخول مجرى الدم.