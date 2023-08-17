بث مباشر مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة الأهلي والخليج بجودة عالية والتي ستجمع بين الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي "دوري روشن".

تشكيل أهلي جده المتوقع لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالباسط هندي ــ روجير إيبانيز – أليوسكي – علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني ــ رياض بودبوز ــ فرانك كيسييه

خط الهجوم: رياض محرز ــ فهد الرشيدي ــ ألان سانت ماكسيمين

موعد مباراة أهلي جدة والخليج والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة أهلي جدة ونظيره الخليج مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة أهلي جدة والخليج عبر قنوات SSC.

ويبحث فريق الخليج السعودي لمصالحة جماهيره وتعويض خسارته «1-3» أمام الفيحاء في الجولة الأولي، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، فيما يأمل الأهلي في تكرار سيناريو موسم 2015-2016 عندما فاز على مضيفه برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين في شهر أغسطس.

ويأمل فريق أهلي جدة للفوز علي مضيفه الخليج بحثاً عن النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو صدارة الدوري، التي يتقاسمها مع ستة فرق، لا سيما بعد المستوى المميز الذي ظهر به في الجولة الأولى وانتصاره القوي على الحزم، ويبرز في الفريق الأهلاوي الثلاثي (رياض محرز، وماكسيمان وأندريه كيسي).

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محمد شريف يظهر في تشكيل الخليج امام الاهلي اليوم

و كشفت تقارير صحفية سعودية ان هناك احتمالية كبيرة بتواجد الاعب المصري محمد شريف لاعب الأهلي السابق، في مباراة اليوم امام فريق اهلي جدة بالجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان محمد شريف لاعب النادي الأهلي المصري السابق قد انضم إلى صفوف الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسمين.