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الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

المركز الثقافي المصري الامريكي يشارك راعي مصر الخيرية بعمل وطني وخيري في نيويورك

حفل المركز الثقافي
حفل المركز الثقافي المصري بنيويورك

قام المركز الثقافي المصري الامريكي بمشاركة مؤسسة راعي مصر الخيرية في نيويورك بعمل وطني وخيري بمساعدة الاسر المحتاجين في مصر .

وشارك العمل الخيري مجموعة كبيرة من المركز الثقافي وعلي رأسهم  المهندس طارق سليمان رئيس المركز الثقافي المصري الامريكي والرئيس  الفخري للمركز جوزيف بطرس ونائبه نشأت زنفل والدكتورة هالة سالم ونهي عادلي والدكتور جورج عبد السيد  ومحمد حامد والمهندس مجدي دوس وعزة سكر وأمال سكر ومن العراق الشقيق الدكتورة ورود وزوجها .

وايضا بمشاركة وفد من القنصلية المصرية في نيويورك يتقدمهم شريف بك الفخراني ومشاركة هابي هلال وعصام عطوه من الاتحاد العام للمصريين في الخارج. 
وقد قام المركز بتكريم كل من الفنان هاني رمزي والفنانة نيلي كريم والكاتب الصحفي خالد منتصر والنائب ايهاب رمزي والمستشار امير رمزي.

وقام المركز بالشكر لجميع القائمين على هذا العمل الإنساني الجميل الذي بدوره يرجع بنا الي دور الفن السامي في مساعدة الأمم 
ودور الفنان الحقيقي في مساعدة أهله ووطنه، وأيضا بالشكر للدكتور أشرف عشمالله وزوجته.

شكرا لكل من ساهم ولو بالقليل ودائما وابدا الجالية المصرية عند حسن الظن بها في خدمة وطنها العزيز مصر.

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