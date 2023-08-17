صحة قنا تختتم فعاليات الدورة التدريبية للجودة والاعتماد ايزو ١٧٠٢٥

اختتمت مديرية الصحة بقنا، الدورة التدريبية الجودة والاعتماد لمعامل الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية أيزو ١٧٠٢٥، فعالياتها والتي نظمتها الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بقنا.

يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والاستاذ الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي بالوزارة ، وإشراف الاستاذة الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.

وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور راجي تاضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، و الدكتور خالد الذمقان مدير عام الطب الوقائى والدكتور الطاهر احمد مدير اداره المعامل بالمديرية.

هذا وقد حاضر بالدورة كلآ من الدكتور محمد عبد السلام مدير إدارة الجودة لمعامل الاختبار بالادارة المركزية للمعامل، والدكتورة سلوي رسمال منسقة الجودة بالمعامل المركزية.

وقد كانت الفئة المستهدفة بحضور التدريب العاملين من الأخصائيين والعالملين بمعامل المحافظة و المعمل المشترك بقنا، وذلك من أجل رفع كفاءة العاملين والنهوض بالمستوي العلمي والعملي بالمعامل التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا، من أجل تطبيق أعلى مستويات الجودة المعملية بواسطة فريق أكفاء مدربين وبإستخدام أحدث الأجهزة المعملية للحصول علي أدق النتائج في مجال تحليل الأغذية والمياه.

وذلك بما يعكس دور المعمل في تحقيق الأمن الغذائي والمائى بالمحافظة، وفقاً لأحدث المعايير العالمية في تقديم الخدمات المعملية بدقة عالية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

فيما قدم الدكتور خالد الذمقان الشكر والتقدير لمسؤلي الجودة بادارة المعامل بقنا، والدكتورة فاتن محمود والدكتورة هبة حسني لإتمام تلك الدورة التدريبية، مؤكداً علي إستمرار الدورات الطبية لفرق الوقائي بما ينعكس علي مستوي الآداء لهم وبما يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين.