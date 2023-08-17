تثدى الرجال.. جراح تجميل يوصي بجراحة عاجلة في هذه الحالة|هل تسبب مضاعفات؟

أكد جراح تجميل هندي أن بعض الرجال يعانون من التثدي، أي مشاكل الثديين الأكبر حجمًا، حيث يظهر ثدي الرجل أو التثدي بشكل شائع في الفئة العمرية 21-40 ويذهب عدد كبير منهم لإجراء جراحات تصغير الثدي بسبب القلق والاكتئاب والتعرض للسخرية والإحراج.

أسباب التثدي لدى الرجال

ووفقا لما نشره موقع "hindustantimes"، أشار جراح التجميل إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى زيادة كمية أنسجة الثدي بسبب عدم التوازن الهرموني ، مثل انخفاض هرمون التستوستيرون أو المستويات الزائدة من هرمون الاستروجين ، سوف تنتفخ أنسجة الثدي عند الذكور وتبدو أكبر، ولكن قد يحدث أيضًا بسبب السمنة ، واستخدام الستيرويد ، وبعض الأدوية ، وأمراض الكلى أو الفشل الكلوي ، وأمراض الكبد ، ومشاكل الغدة الدرقية.

التثدي لدى الرجال

وأكد الطبيب أنه في الوقت الحالي، يواجه الرجال في الفئة العمرية من 21 إلى 40 عامًا هذه المشكلة الخطيرة. 70 ٪ من الذكور لديهم تضخم في الثدي، تلك الحالة التي تسبب الضيق عند الرجال، لأنه يشوه سلامهم الداخلي، كما قد يصاب العديد منهم بالاكتئاب والتوتر والإحباط والغضب والشعور بالوحدة بسبب الثديين الأكبر حجمًا.

وتُجبر مشكلة التثدي، الرجال على تجنب التواصل الاجتماعي، فسيكون لديهم مشاكل في صورة الجسد وسوف ينتقدون أنفسهم باستمرار، فهم يقضون غالبية عمرهم في إخفاء حجم صدورهم بقمصان فضفاضة أو ذات ألوان داكنة ويتجنبون الشواطئ أو التجمعات الاجتماعية، هناك ارتفاع في عمليات تصغير الثدي كخطوة كبيرة نحو إزالة وصمة الثدي عند الذكور.

مضاعفات جراحة تصغير الثدي لدى الرجال

وبحسب نصائح جراح التجميل، لتقليل حجم الثدي الكبير، هناك قبول لهذه الجراحة الآن لأن الرجال لا يمانعون في القيام بها، فهم تغلبوا الآن على وصمة العار والمحظورات المرتبطة بالعمليات الجراحية، ففقدان الوزن أو اختيار الأدوية الموصوفة قد يساعد فقط في تقليل دهون الصدر، ولكن الإزالة الكاملة للغدد وجراحة الدهون هي الخيار الدائم الوحيد.

وأثناء جراحة تصغير الثدي ، يقوم جراح التجميل بإزالة الدهون والغدد من خلال الجمع بين شفط الدهون واستئصال الغدة، هذا الإجراء خالي من المخاطر الصحية ولا يسبب أي مضاعفات أو آثار جانبية تضر الصحة العامة.