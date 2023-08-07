استمرار أعمال حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي في الوادي الجديد

في إطار المبادرة الرئاسية ( 100 يوم صحة ) وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تم مد فترة عمل حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي، وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحثيثة للتصدي لهذا المرض الخطير.

كما تم تجهيز وحدة الكشف المتنقلة بجهاز الماموجرافي في مستشفى الخارجة التخصصي، وتم تمديد فترة عمل الوحدة حتى يوم الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣. وهذا القرار يأتي لضمان توفر الفرصة للسيدات للاستفادة من هذه الخدمة المهمة.

وبناءً على ذلك، نهيب بجميع السيدات المستهدفات بهذه المبادرة أن يستغلن هذه الفرصة ويقومن بالكشف المبكر عن أمراض الثدي. فالكشف المبكر يلعب دوراً حاسماً في اكتشاف المشاكل الصحية في مراحلها الأولى وزيادة فرص الشفاء السريع.

تعتبر وحدة الكشف المتنقلة إحدى الوسائل الحديثة والمبتكرة المستخدمة لأغراض الكشف عن أمراض الثدي. فهي تتيح للسيدات الفرصة للكشف عن أي تغيرات في الثدي بسرعة وسهولة. وتوفر الماموجرافي جهازًا دقيقًا يساعد في اكتشاف التشوهات في الثدي التي قد لا تكون محسوسة باللمس.

تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر. وتعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتوفير الفرص لجميع الفئات العمرية للكشف المبكر والعلاج المناسب.

من جانبه، أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن تفاؤله بالمشاركة النشطة من قبل السيدات في هذه المبادرة الصحية المهمة، وحثهن على الاهتمام بصحتهن والاطمئنان من خلال الكشف المبكر والمتابعة الدورية.

حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي افي بمستشفى الخارجة التخصصي

حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي افي بمستشفى الخارجة التخصصي