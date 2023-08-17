لطلاب الثانوية.. معلومات مهمة عن كلية هندسة الطاقة بأسوان قبل الدراسة بها

هندسة الطاقة، أحد أهم المجالات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل القريب، وذلك لمواكبة التكنولوجيا والتطورات العالمية، لذا تتخصص كلية هندسة الطاقة بأسوان في مجالات الطاقة، لتخريج أجيال قادرة ومتميزة في مجالات الطاقة.

ويمكن الالتحاق بكلية هندسة الطاقة بأسوان، من خلال تنسيق الجامعات، إذ تتميز عن غيرها من كليات الهندسة في التخصص بالدراسة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أهم المعلومات عن كلية هندسة الطاقة بأسوان.

كلية هندسة الطاقة بأسوان

تتميز كلية هندسة الطاقة عن غيرها من الكليات، نظرًا لتخصصها في الدراسة.

تم إنشائها عام 1989، باسم المعهد العالي للطاقة، وتغير اسمها لكلية هندسة الطاقة عام 2011.

يصل عدد سنوات الدراسة بها لـ 5 سنوات.

يمكن التقدم لكلية هندسة الطاقة بأسوان من خلال تنسيق الجامعات.

تقبل كلية هندسة الطاقة بأسوان هذا العام من مجموع يتراوح ما بين 80 لـ 90%.

تختلف كلية هندسة الطاقة بأسوان عن غيرها من كليات الهندسة أنها متخصصة في الطاقة فقط.

يتخرج منها مهندسين الكهرباء والطاقة وتكنولوجيا المحطات المائية، ويكونوا أكثر كفاءة في مواكبة التكنولوجيا والتطورات العالمية.

تضم كلية هندسة الطاقة بأسوان 5 برامج تخصصية وهي: هندسة القوى الكهربائية، وهندسة القوى الميكانيكية، وهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، وهندسة التحكم في الطاقة، وهندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.