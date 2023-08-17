الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلمانية: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يكفل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية

الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل

توجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها معتبرة أن قرار الرئيس السيسى بمثابة دليل قاطع على جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع كافة القيادات والتيارات المختلفة لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد.

txt

ضياء رشوان: "مجلس أمناء الحوار الوطني منعقد حاليًا ليرفع اليوم لرئيس الجمهورية المخرجات"

txt

الرئيس السيسي يتلقى مخرجات الحوار الوطني ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها


وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن المتابعة الدقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلسات ومخرجات الحوار الوطني سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي التي وراء النجاحات الكبيرة التي حققها الحوار الوطنى مشيدة بالأداء رفيع المستوى من جميع المشاركين فى الحوار الوطنى ومجلس أمناء الحوار الوطنى.
وأعربت الدكتور دينا أحمد إسماعيل عن ثقتها التامة فى التزام جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ توصيات واقتراحات الحوار الوطنى فى ظل التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مؤكدة الأهمية الكبيرة لجميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في مختلف القضايا والمحاور التي تمت مناقشتها داخل طاولة الحوار الوطنى بصفة عامة وفي المحور الاقتصادي بصفة خاصة لمواجهة التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

مواد متعلقة

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بصفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

برلمانية: استجابة الرئيس السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني أعطت الثقة لأطراف العمل السياسي

عبدالغفار والقباج يبحثان تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

القوى العاملة بالنواب: الحوار الوطني حقق أهدافه بعد تكليف الرئيس بتنفيذ توصياته

برلماني: ذوو الهمم والشباب على رأس أولويات الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني يوجه مناشدة للسيسي بشأن تراخيص البناء والمصاريف التعليمية (فيديو)