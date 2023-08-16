الرئيس السيسي يتلقى مخرجات الحوار الوطني ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تلققى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكل المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".