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الرئيس السيسي يتلقى مخرجات الحوار الوطني ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها نجوم الكرسي تظهر الليلة في السماء.. تابعوها
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يتلقى مخرجات الحوار الوطني ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تلققى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

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 وأضاف الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكل المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

 

 