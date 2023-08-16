ضياء رشوان: "مجلس أمناء الحوار الوطني منعقد حاليًا ليرفع اليوم لرئيس الجمهورية المخرجات"

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار عاكف في اجتماعه المنعقد الآن على النحو المبين بلوائح الحوار.

أشار رشوان، إلى أن المجلس ينظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

أوضح المنسق العام أن المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم.