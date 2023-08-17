محمود قاسم: الحوار الوطني يحقق أهدافه بعد استجابة الرئيس السيسي لتنفيذ مخرجاته

ثمن النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الاستجابة الفورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، معتبرًا تكليف الرئيس السيسى للجهات المعنية بالدولة لدراسة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني بمثابة نجاح للحوار الوطنى فى تحقيق جميع أهدافه.



وأشاد "قاسم" فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا والمحاور التى تم طرحها على طاولة الحوار الوطني فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدًا أن الهدف الرئيسى من دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هو مشاركة كل المصريين من خلال جميع القوى السياسية والبرلمانية والحزبية والشعبية فى مواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه مصر وفى مقدمته المشكلات والتحديات الاقتصادية بسبب التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الازمة المالية العالمية.



وأكد النائب محمود قاسم أن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى خاصة بعد تكليف الرئيس السيسى للجهات المعنية بتنفيذها سيكون له دوره فى اسهام الحوار الوطنى فى مواجهة مختلف التحديات والمشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية مطالباً من الحكومة والجهات المعنية بوضع خطط وبرامج بتوقيتات زمنية لتفعيل وتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.

حرص القيادة السياسية على مشاركة كل المصريين فى مواجهة المشكلات



كما أكد النائب محمود قاسم أن الرئيس السيسى ومن خلال دعوته للحوار الوطنى وجه رسالة فى غاية الأهمية للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مفادها حرص القيادة السياسية على مشاركة كل المصريين فى مواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه مصدر تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول بمشاركة جميع أبناء الوطن، موجهًا التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، على جهوده البناءة والمثمرة المبذولة من جميع المشاركين في الحوار، من أجل الخروج بتلك التوصيات الهادفة.