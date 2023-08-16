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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عماد الدين حسين: أوروبا الضحية الأولى للحرب الروسية بعد أوكرانيا

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الأوربيين يتحدثون بأنهم الضحية الأولى بعد أوكرانيا  في الحرب الروسية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر من هذه الحرب،  من وجهة النظر الأوروبية. 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن أوروبا قبل الحرب كانت تتحدث على سياسة أوربية موحدة، وموسكو كانت لديها وضع دولي كبير، ولكن بعد الحرب توقف الغرب عن استيراد الغاز الروسي، وفرض أكبر عقوبات في التاريخ على موسكو.

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أموال طائلة

 ونوه إلى أن الولايات المتحدة تبيع الغاز والنفط بأموال مرتفعة، وخصصت الدول الغربية اموال طائلة، حيث خصصت برلين بمفردها 100 مليار دولار ميزانية لوزارة الدفاع. 

وأضاف أن الاقتصاد الأوربي بدأ يتراجع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والكلام عن الاستقلالية الأوربية تراجع أيضًا، وتعززت السيطرة الامريكية وحلف الناتو، بعدما كان يتم الحديث عن الموت الإكلينيكي لحلف الناتو ، مشيرًا إلى أن الناتو تمدد بصورة لم يتخيلها أحد.

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