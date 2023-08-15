أمطار غزيرة وانهيارات أرضية بالهند تسفر عن وفاة 65 شخصا

تصدرت الهند مؤشرات جوجل، بعد وقوع انهيارات أرضية مميتة شمالي الهند بسبب هطول أمطار غزيرة، نتج عنها وفاة اكثر من 65 شخصًا والعديد من الضحايا.

ونقلت وكالات الانباء العالمية الحادث المأسوي، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات جراء هطول الأمطار والتي وصلت إلى اكثر من 65 قتيلًا، بجانب انهيار العديد من المباني، حيث تسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدار أيام في تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش الواقعان في شمال البلاد.

يذكر أن الفيضانات وانزلاقات التربة تتكرر بفصل الأمطار الموسمية، والتي اصبحت في تزايد وأكثر تواترا بسبب تغير المناخ وفق ما قاله خبراء المناخ.

ووفقا لوكالة فرانس برس، دعا سوخفيندر سينغ سوكو، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش، السكان إلى البقاء في منازلهم والابتعاد عن مجرى الانهار، مع استمرار غلق المدارس، مشيراً إلى أن الجهود ستستمر وسنعمل بلا كلل لتقديم المساعدة للمتواجدين في مناطق الخطر.

وكان سوكو أعلن مسبقا أنه يخشى أن يكون هناك 20 شخصًا آخرين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن "تعاطفه" مع الضحايا، ووعد بأن السلطات المحلية والوطنية "ستعمل معًا لمواجهة تلك الكارثة".

وقالت رئيسة الهند دروبادي مورمو إنها متألمة لمصرع اشخاص في حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة ووقوع أضرار جسيمة.

يذكر أن المناطق الأكثر تعرضاً للأمطار الغزيرة والانزلاقات الأرضية، تضررت فيها الطرق الرئيسية وخطوط الكهرباء بشدة، شبكة السكك الحديد لأضرار جسيمة، مما أدى إلى محاصرة آلاف الأشخاص.

وتعرضت الهند الشهر الماضي، لهطول أمطار موسمية دون توقّف لأيام عدة تسببت لمصرع 90 شخصا على الأقل، وفي العاصمة نيودلهي بلغ نهر يامونا الذي يمر عبر المدينة الضخمة أعلى مستوياته منذ العام 1978.