القبض على شخصين بحوزتهما حقيبة بداخلها خاتم مزور لشعار الجمهورية (تفاصيل)

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، وبحوزة أحدهما حقيبة بداخلها "خاتم شعار الجمهورية".

اعترفا المتهمان بعد مواجهتهما، بأن الخاتم المضبوط "مقلد" وقيامهما باستخدامه فى ممارسة نشاطاً إجرامياً في تزوير التوكيلات الرسمية بمختلف أنواعها والترويج لنشاطهما بين المترددين على أحد مكاتب التوثيق مقابل مبلغ مالى.

كما أقرا بتحصلهما على الخاتم المضبوط بحوزتهما من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - جهازكمبيوتر - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - عدد 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة).

وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المشار إليه.