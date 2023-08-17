امن اسيوط : ضبط 43 قطعة سلاح ناري و6 قضايا تجارة مخدرات

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى. وقد أسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 43 قطعة سلاح ناري، تتضمن 15 بندقية آلية و13 بندقية خرطوش و15 فردًا محليًا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وكانت هذه الأسلحة في حوزة 30 متهمًا، من بينهم 13 شخصًا لديهم معلومات جنائية.

وتم أيضًا ضبط 6 قضايا " اتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط كمية من المخدرات مثل الحشيش والهيروين، بالإضافة إلى ضبط 6 أشخاص، من بينهم 4 أشخاص يحملون معلومات جنائية.

وتم أيضًا تنفيذ عدد 314 حكم قضائي متنوع في إطار هذه الحملة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه الجرائم.

تأتي هذه الحملة الأمنية كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة، ومكافحة الجريمة والتهديدات الأمنية. يعكس ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة والمخدرات خطورة المشكلة والحاجة الماسة للتصدي لها بشكل فعال.

حظر حيازة وتجارة الأسلحة والمخدرات هو أمر حاسم في استعادة الأمن والسيطرة على الجريمة. يجب أن تتواصل هذه الحملات الأمنية والتفتيشات كجزء من استراتيجية شاملة لضمان سلامة المجتمع وحماية حقوق المواطنين.

تعكس هذه الجهود الحثيثة رغبة السلطات في مواجهة التهديدات الأمنية والجرائم بكل حزم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين. ستستمر هذه الاستراتيجية في تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام في المدينة.