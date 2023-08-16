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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب سيد حنفى يثمن نجاح مصر فى توطين صناعة عربات المترو بنسبة 100%

بوابة الوفد الإلكترونية

ثمن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً الأهمية الكبيرة لنجاح مصر فى الدخول إلى عصر توطين صناعة عربات مترو الأنفاق وعربات السكك الحديدية، من خلال مصنع سيماف.

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وأشاد " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم بسياسات الحكومة الهادفة الى تصنيع القطار بنسبة 100 % في مصر ونجاحها فى تجميع مكونات عربات المترو بنسبة 100% مؤكداً أن هذه السياسات تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعات الاستراتيجية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومواجهة أزمة العملة الصعبة اضافة الى الاتجاه نحو تصدير منتجات هذه الصناعات لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة


وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة التفكير بكل جدية فى انشاء عدد من المشروعات الصناعية الثقيلة والاستراتيجية وفى مقدمتها مشروعات صناعات حديد التسليح والاسمنت لمواجهة ظاهرة احتكار هاتين السلعتين اللتين يتم باستمرار رفع اسعارها بصورة جنونية وغير مبررة مؤكداً أن ارتفاع اسعار حديد التسليح والاسمنت أدى الى ركود حاد فى قطاع التشييد والبناء والاسكان اضافة الى الارتفاعات الكبيرة فى اسعار الوحدات السكنية


كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاهتمام بصناعة الكابلات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في اسعارها غير مسبوق بسبب قلة المنتجات في السوق وندرتها وعدم قدرة مصانع الكابلات في تلبية احتياجات الأسواق  
 

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