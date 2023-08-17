وفد من الاتحاد الأوروبي يبحث استيراد الأسماك من مصر

يزور مصر قريبا

كشف هاني المنشاوي رئيس شعبة صناعة الأسماك باتحاد الصناعات، عن زيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي لاعتماد نظم الرقابة في مصر والوقوف علي مدي جاهزية المصانع للتوافق مع متطلبات الاتحاد الاوروبى للتصدير.

وأكد رئيس شعبة صناعة الأسماك باتحاد الصناعات استعداد الغرفة لتقديم الدعم اللازم لملف إعادة تصدير الأسماك البحرية للأسواق الأوروبية، وكذا الملف الخاص بمتطلبات الاتحاد الأوروبي اللازمة لفتح الأسواق أمام الأسماك المستزرعة المصرية .



وأوضح أهمية قيام الشركات الاعضاء بعرض اي معوقات لديهم تواجه العملية التصديرية لبحث سبل حلها مع ممثلي الجهات المعنية والتي يتم دعوتهم للمشاركة في الاجتماعات الدورية للشعبة.



وافاد محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة انه جاري حاليا التنسيق مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" الممول من وزارة الزراعة الامريكية للاستعانه باحد الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الاسماك خلال شهر اكتوبر القادم للقيام بعدد من الزيارات والتدريب لعدد من المنشأت الصناعية لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشأت وفقا للمرجعية الدولية

يذكر ان مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول افريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، ومستهدف زيادة الانتاجية إلي 3 مليون طن ، وقد بلغت صادرات مصر من الاسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار .

وكانت شعبة صناعة الأسماك باتحاد الصناعات قد عقدت اجتماعا الأربعاء الماضي وناقشت فرص التصدير التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.