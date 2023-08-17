إقبال كبير على الممشى السياحي بالعلمين الجديدة (ِشاهد)

قال مراسل القناة الأولى محمد الخطيب، إنّ الممشى السياحي شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور أمس الأربعاء، لافتًا إلى أن اليوم الخميس هو بداية الحفلات والسهرات الفنية، وستشهد فعاليات مهرجان العلمين حفلًا فنيًا للمطرب حكيم.

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هناك زحام كبير في المكان الذي سيشهد إقامة حفل حكيم

وأضاف “الخطيب” خلال مداخلة مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك زحام كبير في المكان الذي سيشهد إقامة حفل حكيم، والاستعدادات للحفلات انتهت، وحفل حكيم أحدث حالة من الزحام والزخم الفني الكبير.

وتابع: “في أيام الحفلات تكون كل الطرق مزدحمة ويتم تخصيص مسارات إضافية حتى يصل الناس إلى مكان الحفلات، وسيشهد غدا الجمعة حفلا للمطربة الكبيرة أنغام”.

الحفلات والسهرات الفنية لها أثرا كبيرا في جمع كل أطياف المجتمع

وذكر مراسل التليفزيون المصري من العلمين، أن الحفلات والسهرات الفنية لها أثرا كبيرا في جمع كل أطياف المجتمع وشرائحه من مصر ودول العالم.

