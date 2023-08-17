أسعار الخضراوات والفاكهة باسواق قنا اليوم الخميس

تنشر الوفد ملخصا لأهم أسعار الخضراوات والفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الخميس ، فقد سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 10و 15 جنيها، وبلغ سعر كيلو الخيار ما بين 10 إلى الـ 15 جنيهات، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر الـ 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون ب 10 جنيه .

واستقرت البامية فى حدود الـ 20 و25 للكيلو، كما حافظ البصل على ارتفاعه بالسوق فقد سجل سعر الكيلو منه، 20 جنيها، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و 25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس الـ 10 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منه .

وبخصوص أسعار الفاكهة بأسواق محافظة قنا، فقد شهدت ثباتا فى أسعارها على مدار الايام الماضية، فقد سجل كيلو البلح ما بين 10و 15 جنيها للكيلو، فى حين استقر سعر المانجا عند نطاق 20 جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الموز الـ 10 جنيه، وسجل كيلو العنب ما بين 10 و20 جنيها للكيلو ، وسجل كيلو الجوافة فى حدود 10 و 15 جنيها للكيلو، واستقر البطيخ فى حدود 15جنيها للكيلو هو الاخر .