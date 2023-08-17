الأولى منذ استئناف العلاقات.. وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية اليوم

يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى السعودية، اليوم الخميس، في أول زيارة يقوم بها إلى المملكة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية في مارس الماضي، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الزيارة التي تستمر يوما واحدا "ستركز على العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية".

وذكر التلفزيون في ساعة مبكرة اليوم الخميس، إن عبد اللهيان "سيغادر طهران متوجها إلى الرياض في غضون بضعة ساعات".

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

والإثنين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المصادر قولها: إن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان المتوقعة للرياض، تستمر لمدة يوم واحد فقط، وتأتي بعد دعوة من السعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للسعودية، إلا أنها لم تحدد موعد الزيارة بشكل دقيق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، في وقت قريب على جدول الأعمال. وأضاف: «لم يجرِ تحديد موعد الزيارة، لكن هذه الزيارة ستتم في إطار عزم البلدين على تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

عودة العلاقات الدبلوماسية

ووقّعت المملكة العربية السعودية مع إيران، اتفاقًا لعودة العلاقات الدبلوماسية، في 10 مارس الماضي، برعاية الصين، بعد قطيعة دامَ لنحو 7 سنوات، وافتتحت طهران سفارتها لدى الرياض، في السادس من يونيو، في مراسم تخللها رفع العلم، وعيّنت طهران علي عنايتي، سفيرها السابق لدى الكويت، سفيرا جديدا لها لدى الرياض، كما أعادت العمل بقنصليتها العامة في جدة، ومكتب ممثلها لدى "منظمة التعاون الإسلامي"، قبل أيام من وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.

وقال عبد اللهيان هذا الأسبوع، إن عنايتي سيرافقه في رحلته إلى السعودية "ليبدأ مهام عمله رسميا".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو بمسؤولين إيرانيين في طهران، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية سعودي لطهران منذ عام 2006، حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل.

والأسبوع الماضي، استأنفت السفارة السعودية في طهران نشاطها، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، لكن الرياض لم تؤكد ذلك أو تسمي سفيرا لدى طهران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نسبت في وقت سابق التأخر في إعادة فتح السفارة السعودية، إلى سوء حالة المبنى الذي تضرر خلال تظاهرات 2016.

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