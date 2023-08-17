طقس المنيا.. ارتفاع في نسبة الرطوبة والصغرى 23 درجة

تشهد محافظة المنيا اليوم الخميس طقسًا حارًا على ربوع البلاد، وسجلت المنيا درجات حرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة مع إرتفاع نسبة الرطوبة، وذلك بحسب هيئة الأرصاد الجوية، والتي تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن الأيام الماضية.

وتمثل درجات الحرارة اليوم الخميس بمحافظة المنيا، معتدلة نسبيًا ومشجعة على أداء الأعمال الزراعية والتجارية ودولاب العمل بالمصالح الحكومية، وكشفت تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد طقس اليوم ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على سانت كاترين وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس، القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة، المنيا العظمى 35 والصغرى 23 درجة.