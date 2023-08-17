ضبط ١ طن و ١٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بحملات تموينية بمحافظة الإسماعيلية

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر بعدد ٢ شكارة دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط عدد ٦ مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي تقدر ب ١ طن دقيق بلدي مدعم

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٢ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٩ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٣ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، وعدد ٥ محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجميع الدقيق.

‏‎ وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وذالك للمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.