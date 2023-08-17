إسرائيل تُبرم أكبر صفقة عسكرية في تاريخها.. تفاصيل

أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لأكبر صفقة دفاعية إسرائيلية على الإطلاق، تقدر قيمتها بـ 3.5 مليار دولار، إذ وافقت واشنطن على صفقة تسمح ببيع منظومة "آرو-3" إلى برلين، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان على تويتر، إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار، ستكون الأكبر لإسرائيل في المجال الدفاعي.

وذكر البيان أن إسرائيل وألمانيا ستوقعان خطاب التزام، بدفعة مبدئية تبلغ 600 مليون دولار، لبدء العمل على المشروع مشيرا إلى أن العقد الكامل سيكون جاهزا للتوقيع بنهاية 2023.

وتسعى ألمانيا منذ أكثر من عام للحصول على منظومة آرو 3 التي تطورها إسرائيل مع الولايات المتحدة.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان، أن الموافقة الأمريكية "تعبّر عن الثقة في قدرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية الممتازة"، واصفاً القرار بـ"المهم لتعزيز القوة والاقتصاد الإسرائيلي".

وشدد جالانت على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة في "عملية تطوير المنظومة، وإنجاز هذه الاتفاقية المهمة"، معرباً عن تقديره لدور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المركزي في العملية، حسبما نقلته صحيفة "جيروزاليزم بوست" الإسرائيلية.

الطبقة العليا من درع الدفاع الإسرائيلي

ويعتبر "آرو 3"، مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية من الغلاف الجوي، ويمثل الطبقة العليا من درع الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الذي يمتد من القبة الحديدية للصواريخ القصيرة المدى إلى منظومة "آرو 3" القادرة على تدمير أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

ويقوم نظام الأسلحة بالمراقبة، والكشف، والتتبع، والتمييز، والاشتباك، والقتل، وتقييم الصواريخ الباليستية الواردة، كما أن لديه قدرة دفاعية كبيرة، ويوفر الحماية للأصول الاستراتيجية الرئيسية ويعمل كنظام دفاع وطني.

ومن المفترض أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "{رو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025، بحسب رويترز.

وتأتي الصفقة ضمن مشروع دفاعي باسم "يورو سكاي شيلد" أطلقه المستشار الألماني، أولاف شولتس، في أكتوبر 2022.

ويقوم المشروع على أن تشتري الدول الأعضاء فيه بصورة جماعية منظومات دفاعية مختلفة تتكامل مع بعضها البعض لحماية السماء الأوروبية.

ويعتمد المشروع الألماني على 3 أنظمة للدفاع الجوي، هي نظام "آيرس-تي" الألماني للدفاع قصير المدى، ونظام "باتريوت" الأمريكي للدفاع متوسط المدى، ونظام "آرو-3" الأمريكي-الإسرائيلي للدفاع بعيد المدى.

وفي يونيو الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن البرلمان الألماني (البوندستاغ) وافق على دفعة مقدمة تبلغ نحو 600 مليون يورو إلى الجيش الإسرائيلي، لتمكينه من التحضير لإنتاج صواريخ "آرو 3"، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار لتكون أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل.

العقبة الرئيسية الأخيرة

تعد الموافقة الأمريكية هي العقبة الرئيسية الأخيرة في الصفقة التاريخية بين ألمانيا وإسرائيل، إذ أن المنظومة هي نتاج مشروع مشترك بين منظمة الدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، بالاشتراك مع شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات، كما يجرى العمل الآن على تطوير نظام أكثر تقدماً.

وتنبع الحاجة إلى الموافقة الأمريكية على الصفقة من حقيقة أنه نظام أسلحة تم تطويره على أساس المساعدة المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، بحسب المصدر ذاته.

وكانت المفاوضات مع إسرائيل بدأت بعد بدء الحرب الأوكرانية في العام الماضي، لكن المفاوضات شهدت في الفترة الأخيرة تلكؤ في التوصل إلى اتفاق محتمل بسبب عدم ورود موافقة من الولايات المتحدة على الصفقة.

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