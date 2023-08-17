النفط يتراجع لليوم الثاني وسط مخاوف ضعف النمو ورفع الفائدة

واصلت أسعار النفط الانخفاض لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس، وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الصين ورفع أسعار الفائدة المحتمل بالولايات المتحدة لتراجع الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين في العالم.

سعر العقود الآجلة لخام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أي ما يعادل 0.44 بالمئة، إلى 83.08 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا، أي 0.49 بالمئة، إلى 78.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش.

وأدى تخلف شركة ائتمان صينية كبرى عن سداد مستحقات منتجات استثمارية وتراجع في أسعار المنازل لزيادة المخاوف من أن تقضي أزمة القطاع العقاري المتفاقمة في الصين على ما بقي من قوة دافعة للاقتصاد.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على نحو مفاجئ هذا الأسبوع وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لكن المحللين يخشون ألا يكون ذلك كافيا لوقف موجة الهبوط الاقتصادي.

وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "أثر العزوف عن المخاطرة في مختلف الأسواق على المعنويات في كل السلع الأولية وأدى الضعف الاقتصادي في الصين لتفاقم ذلك".

وتأثرت أسعار النفط أيضا بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يولي الذي نُشر الأربعاء وأظهر استمرار مسؤولي البنك المركزي في إعطاء الأولوية لمعركة التضخم.

توقعات بتغيير كبير في الآفاق المستقبلية لوجهة صادرات روسيا

توقعت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول " أوابك " تغييرا كبيرا في الآفاق المستقبلية لوجهة صادرات روسيا ومنطقة بحر قزوين من النفط الخام والمتكثفات على خلفية العقوبات المفروضة على النفط الروسي من قبل كل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى.

وأشارت المنظمة " أوابك " في تقرير لها بعنوان "الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على تجارة النفط العالمية" إلى انخفاض متوقع في الإمدادات الروسية على المدى المتوسط، وتراجع إجمالي صادرات النفط الخام والمتكثفات من روسيا وبحر قزوين من نحو 6 ملايين برميل يومياً في عام 2021 إلى نحو 5.3 مليون برميل يوم في عام 2025.