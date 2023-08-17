خبير اقتصادي: التنمية الشاملة غرب مصر توفر 11 مليون فرصة عمل

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن التنمية الشاملة فى شمال غرب مصر واحدة من أهم 3 مشروعات قومية كان قد حددها المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية فى 2025، وهو مخزون استراتيجى قوى للدولة المصرية.

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استيعاب الزيادة السكانية خلال الـ40 عامًا المقبلة

وذكر خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن هذا المشروع يعول عليه كثيرًا فى استيعاب الزيادة السكانية خلال الـ40 عامًا المقبلة، والتى تقدر بنحو 34 مليون نسمة، كما تستوعب عمالة وتوفر 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052 وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى.

مخزون استراتيجي يمكن أن تعتمد عليه الدولة خلال العقود المقبلة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا المشروع احتياطي ومخزون استراتيجي يمكن أن تعتمد عليه الدولة خلال العقود المقبلة، لافتا إلى أنه تم التعامل مع هذه المنطقة بوضع أولويات خلق المناخ الجاذب للاستثمار، من خلال المتغيرات الاقتصادية والمالية وحتى الأمنية.