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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

13 مليار جنيه استثمارات في مطروح خلال عام واحد.. فيديو

مشروعات في مطروح
مشروعات في مطروح

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية تتبنى فكرة التنمية الشاملة والعمل عليها بخاصة في محافظة مطروح، والتي تخطت الاستثمارات فيها أكثر من 13 مليار جنيه في عام واحد، حيث وضعت مطروح على خريطة التنمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى للتنمية الشاملة والعمل بالتوازي على كل المستويات والنطاقات الجغرافية، لافتًا إلى أن التنمية شملت الصعيد والوجه البحري والجنوب والغرب.

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وأوضح أنه في العقود الماضية كنا نتحدث عن تنمية داخل القاهرة الكبرى، والإسكندرية، ولكن ما نشهده الآن هو جهد غير مسبوق في الداخل المصري، إذ أن الحديث الآن هو وصول تنمية إلى مناطق لم تصلها تنمية من قبل وهو جهد مضاعف.

وأكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير كل مقدراتها ومحافظتها وتعظيم قدراتها الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يميز الجمهورية الجديدة، الأمر الذي بدوره يعود بالنفع على الدولة من كل الجوانب.

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