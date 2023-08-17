البورصة السلعية تواجه الغلاء.. تعرف على أهم مزاياها

البورصة السلعية..في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها لضبط الاسعار والرقابة على الاسواق لمواجهة أزمة الغلاء التي يشهدها العالم نتيجة الازمات الاقتصادية التي يمر بها وتًلقي بظلالها على العالم أجمع، تنطلق اليوم البورصة السلعية لمواجهة أزمة غلاء الاسعار ومحاولات الاحتكار من قبل التجار عليها.

البورصة السلعية

وقد صرح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية أنه سيتم طرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

السلع الغذائية “السكر”

وتعد سلعة السكر هي السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن البورصة السلعية ومزاياها:

تعد البورصة السلعية هي نظام تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة حيث يتعامل فيها كل العملاء من منتجين وتجار ومستهلكين.

تم إطلاق البورصة السلعية في نوفمبر العام الماضي 2022

منصة إلكترونية

والبورصة السلعية عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع داخل المحافظات لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة.

ساهم في تأسيس البورصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

تم تأسيس البورصة السلعية في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.

تستهدف البورصة تشجيع صغار التجار على الدخول في منظومة التجارة المنظمة.

تتمثل مزايا البورصة السلعية كالاتي:

الاستقرار السعري

مشاركة صغار المزارعين

منع الممارسات الاحتكارية

توقعات مستقبلية

خفض تكاليف التداول

مشاركة معلومات

تحسين عملية تداول السلع

زيادة الفرصة أمام التصدير

توفير وسيط موثوق فيه

القضاء على العشوائية في التجارة

تقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات